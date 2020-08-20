東亞銀行榮獲2020《亞洲銀行及財金》頒發 「香港最佳本地零售銀行」 及「香港最佳戰略合作夥伴」殊榮

香港，2020年8月18日 – 東亞銀行有限公司（「東亞銀行」或「該行」）今天宣布，於本年度由《亞洲銀行及財金》雜誌舉辦的零售銀行大獎中，該行榮獲「香港最佳本地零售銀行」及「香港最佳戰略合作夥伴」獎項。

東亞銀行總經理兼個人銀行主管黃妮妞女士表示：「我們很榮幸獲得著名的《亞洲銀行及財金》雜誌頒發兩大獎項。是次獲獎，肯定了東亞銀行致力提供最佳金融服務的承諾，以及積極應用嶄新科技的努力。」

東亞銀行是次獲頒「香港最佳本地零售銀行」獎項，充分肯定該行於2019年在香港業務的表現。該行之顯卓理財、至尊理財及跨境客戶在客戶分層策略下，按年錄得雙位數增長，其財富管理業務於市場轉弱情況下亦錄得穩健升幅。另外，東亞銀行一直致力透過提升品牌定位、擴闊產品服務範圍、強化客戶服務團隊及將服務數碼化，以改善客戶體驗。

「香港最佳戰略合作夥伴」獎項表揚該行與多位商業夥伴建立策略聯盟，透過應用程式界面（「API」）連結攜手合作，分享產品資訊及處理申請，進一步推動銀行服務數碼化，為客戶的日常生活帶來更多便利。

黃女士表示：「儘管市場環境充滿挑戰，我們會繼續增強以客為本的策略及產品，務求為不同的客戶群提供卓越的服務。」

《亞洲銀行及財金》零售銀行獎項是由商業出版商Charlton Media舉辦的區域獎項，嘉許在產品和服務方面表現卓越的銀行。今年有來自三十個國家，共超過一百間銀行參加評選及參與其網上頒獎典禮。

關於東亞銀行有限公司

東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）於1918年成立，是一家具領導地位的香港金融服務集團。東亞銀行在香港聯合交易所上市，於2019年12月31日的綜合資產總額達港幣8,652億元億元（1,111億美元）。

東亞銀行擁有龐大的服務網絡，於全球設有近200個網點，覆蓋香港、澳門、台灣、中國內地、東南亞、英國和美國等地，為客戶提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理及投資服務。有關業務詳情，請瀏覽網頁：www.hkbea.com。

(資料由客戶提供)