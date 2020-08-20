【告別IE】Internet Explorer步向末日　全因功能欠佳？

▲ 曾在90年代壟斷互聯網市場的Internet Explorer瀏覽器，近日終於要走入末路。Google Chrome又是如何搶佔Internet Explorer市場？

曾在90年代壟斷互聯網市場的Internet Explorer瀏覽器，近日終於要走入末路。微軟日前宣佈將在明年8月17日，正式終止旗下多個產品對Internet Explorer的支援，意味著陪伴大家25載的Internet Explorer正式退役。到底為何這款瀏覽器沒落？Google Chrome又如何搶佔Internet Explorer市場？

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IE在1995年最初面世時，需要付費購買，其後開放讓用戶免費下載，當時更打敗了瀏覽器龍頭Netscape Navigator。2002及2003 年期間，IE的市場佔有率更達95%。惟其後FireFox、Google Chrome相繼問世，令Internet Explorer壟斷優勢不再。

Google Chrome登場後，就因其系統速度更快，用戶群迅速增長。加上其後Chrome Web Store逐步興起，構建更廣泛的Chrome生態系統，並可加入更多擴充功能，成功贏得用戶歡心。其中最成功的例子莫過於Adblock Plus廣告屏蔽插件，讓用家能更流暢使用瀏覽器，毋需在受廣告困擾。相反，Internet Explorer功能未有太多更新，追不上用戶及市場需求，令不少IE用家決定「跳槽」。

據Wikimedia數據統計，去年11月就有48.7%用戶正使用Google Chrome、Safari用戶則有22.0%、Firefox就有4.9%、Microsoft的Edge和IE只分別佔1.9%及3.9%。

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責任編輯：曾曉汶