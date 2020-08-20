【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享） 即市財經 13:41 2020/08/20 分享： 美國聯儲局昨公布7月議息會議紀錄後，美股標指由紀錄高位急瀉近3%收市倒跌，連帶港股恒指半日亦大跌2%，市場普遍解讀是儲局對經濟前景悲觀外，投資者對儲局成員基本未提上調通脹目標時機，整體審慎取態感失望。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享） 2020/08/19 【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享） 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 2020/08/18 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 2020/08/17 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 2020/08/13 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 2020/08/12 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 經濟 美股 香港股票 特朗普 美滙指數 恒生指數 標準普爾500指數 失業率 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入