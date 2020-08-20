【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享）

美國聯儲局昨公布7月議息會議紀錄後，美股標指由紀錄高位急瀉近3%收市倒跌，連帶港股恒指半日亦大跌2%，市場普遍解讀是儲局對經濟前景悲觀外，投資者對儲局成員基本未提上調通脹目標時機，整體審慎取態感失望。

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