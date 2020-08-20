【東亞業績】東亞銀行中期多賺53%兼加派息逾4成 午後股價轉升約1%（第二版）

▲ 東亞中期多賺逾5成，兼增派中期息超過4成。

東亞銀行 （00023） 公布業績，受惠於上半年內地減值損失大幅減少，中期盈利按年大增53%至15.32億元，同時宣派中期息每股0.16元，按年增加約45%。

正就業務及資產組合進行全面檢討的東亞，在業績報告中指目前工作進展良好，並重申會在今年9月底前公檢討最新情況。

業績勝市場預期，東亞股價亦轉升，午後開市最新報18.36元，升近1%，最高曾見18.48元。

中國不良貸款率仍處高水平

期內核心業務表現，淨利息收入按年減少17.6%至13.09億元，集團淨息差由1.9厘收窄至1.59厘；服務費及佣金收入淨額則按年升6%至14.35億元。期間，經營開支亦見顯著下跌，按年減少11.6%至43.5億元。

資產質素方面，期內減值損失按年減少42.7%至29.02億元，集團減值貸款比率最新1.29%，較去年底增加7個基點。若按地區劃分，香港業務的減值貸款比率就由0.25%升至0.46%；內地減值貸款比率由3.8%升至3.91%，東亞解釋主因新冠肺炎疫情導致清收工作有所延遲，而非不良貸款增長所致。

單計香港業務，除稅前溢利回落至14.14億元，主因撥備增加、淨息差收窄及市場波動影響估值變動。而中國內地業務，淨息差顯著收窄22個基點。

（第二版新增午後股價變動）

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記者：趙穎妍