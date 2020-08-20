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聯想預告推可折屏PC「ThinkPad X1 Fold」　重量不足1公斤

即市財經 12:15 2020/08/20

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聯想在內地社交平台宣傳可折疊屏幕PC ThinkPad X1 Fold

聯想 （00992） 旗下ThinkPad在內地社交平台連續數日宣傳全球首款可折疊屏幕PC「ThinkPad X1 Fold」，聯想集團副總裁王傳東在微博發布的海報顯示，ThinkPad X1 Fold重量僅999克。內地傳媒指，ThinkPad X1 Fold可能9月或10月正式對外發布。

雖然聯想將ThinkPad X1 Fold定位為PC，但其機身未如傳統手提電腦，設有實體鍵盤，較類似可折疊屏幕的平板電腦。

內地傳媒指，ThinkPad X1 Fold外層採用皮革設計，其顯示屏是一塊13.3英寸的4：3比例OLED屏幕，分辨率為2048x1536。

使用上，ThinkPad X1 Fold共分3種使用模式：首先，可張開全屏，配備藍牙外接鍵盤使用；第二，折疊一半，其中一邊屏幕當做虛擬鍵盤；最後，將其對折後，用藍牙物理鍵盤實體連接屏幕，如同傳統手提電腦使用。

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記者：麥德銘

香港股票 聯想集團（00992）

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