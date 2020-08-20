聯想預告推可折屏PC「ThinkPad X1 Fold」　重量不足1公斤

▲ 聯想在內地社交平台宣傳可折疊屏幕PC ThinkPad X1 Fold

聯想 （00992） 旗下ThinkPad在內地社交平台連續數日宣傳全球首款可折疊屏幕PC「ThinkPad X1 Fold」，聯想集團副總裁王傳東在微博發布的海報顯示，ThinkPad X1 Fold重量僅999克。內地傳媒指，ThinkPad X1 Fold可能9月或10月正式對外發布。

雖然聯想將ThinkPad X1 Fold定位為PC，但其機身未如傳統手提電腦，設有實體鍵盤，較類似可折疊屏幕的平板電腦。

內地傳媒指，ThinkPad X1 Fold外層採用皮革設計，其顯示屏是一塊13.3英寸的4：3比例OLED屏幕，分辨率為2048x1536。

使用上，ThinkPad X1 Fold共分3種使用模式：首先，可張開全屏，配備藍牙外接鍵盤使用；第二，折疊一半，其中一邊屏幕當做虛擬鍵盤；最後，將其對折後，用藍牙物理鍵盤實體連接屏幕，如同傳統手提電腦使用。

相關文章：

【聯想業績】聯想首財季多賺31% 楊元慶：不太憂慮美國會針對聯想（第二版）

【科網狂潮】雷軍棄2萬人幣小米MIX Alpha 稱量產難度太大

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘