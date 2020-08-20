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【保就業計劃】市民批超市減價無用 羅致光：望起帶頭作用、市民受惠

即市財經 11:55 2020/08/20

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政府推出新一輪保就業計劃，並要求連鎖超市惠康及百佳減價回饋客戶。（資料圖片）

政府推出第二輪保就業計劃，並要求兩大連鎖超市集團百佳及惠康，申請資助時須保證提供減價優惠。市民對有關措施的意見分歧，勞工及福利局局長羅致光稱，疫情對超市生意無太大影響，社會共識是超市集團可以回饋，相信最終得益的是市民。

羅致光今早出席電台節目時，有聽眾批評超市減價計劃作用有限，更反問羅致光「有冇讀書」，在規模經濟下大公司可以較低價格錢向供應商取貨。羅致光回應時指自己有讀書並修讀經濟，並解釋超市業務在疫情所受的影響相對輕微，相信社會清楚認為超市有能力回饋。

他續指，期望兩間連鎖超市帶頭減價，可以促使其他同業跟隨，而最終受惠的是市民大眾。

羅致光預期，兩大超市可能會提供「套餐」式減價，並樂見集團向弱勢社群發放銷售券。

相關文章：

【香港經濟】失業率按月微跌 羅致光：疫情反覆失業情況難言樂觀

【保就業計劃】政府要超市減價　百佳：盡力穩定零售價　惠康：推新品牌降售價（第二版）

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編輯：趙穎妍

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