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金價槓桿化的「淘金者」

即市財經 11:52 2020/08/20

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美股在疫情、政治和經濟等種種不明朗的情況下踏上了一個新的里程碑——標普500指數在經過數天的努力後終於星期二收報高於2月份的歷史高位，再次創下新的歷史新高。股市看似與環球經濟情況脱軌了，但其實是市場早有預期，而黃金價格在今年大幅上揚亦顯示了不少的市場資金流到黃金這個資產中避險。不明朗因素增加，再加上部分主要經濟體的國債孳息率處於歷史性低位並預期將會維持一段長的時間，令持有黃金的成本接近零，從而支持了資金流入。黃金年初至金已有一定的升幅，在黃金相關的，我們還看到了「淘金者」——金礦公司。

作為黃金開採的公司，在開採成本穩定在現金成本平均每盎司800至1,000美元的情況下，黃金的價格上升直接提高了金礦公司的邊際利潤和自由現金流。在去年，黃金的平均價格是1,393美元，而年初至今則為1,695美元，金礦公司的邊際利潤升幅超過兩成。在自由現金流方面，根據VanEck的計算，當金價從1,400美元升至2,000美元時，自由現金流則被槓桿化，可從現時水平增加兩倍。雖然現時行業的自由現金流已在接近歷史性高位，但在預期金價還有上升空間的情況下，被槓桿化的自由現金流令這個行業的估值仍具吸引力。再加上，行業的資產負債表在過去數年來一直在改善，尤其是中、小型礦商在平均債務比率方面，令到這行業公司的資產負債表比以往更堅實。

紐約證券交易所Arca黃金礦商指數（GDM）上升了37%，跑贏了今年金價28%的上漲預期，亦支持了我們的看法——每次金價上揚時，將金價槓桿化的「淘金者」表現都優於金價。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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