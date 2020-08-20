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曾稱穆斯林是社會癌細胞 極右參選人初選出綫獲特朗普祝賀

環球社會熱點 11:58 2020/08/20

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立場極端保守，以至被Twitter、Facebook以至Uber聯手禁制的Laura Loomer，勝出美國佛羅里達州第21選區眾議院初選，總統特朗普隨即發Twitter帖文道賀。90後的她，立場極之保守，敵視伊斯蘭教，曾稱對此感自豪。

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Laura Loomer所屬的選區，正正是特朗普在佛州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）的所在地，周三她在初選出綫後，特朗普（Donald Trump）旋即發帖文祝賀，稱她有很機會對抗眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的傀儡。

她成功出綫在美國引起熱議，因她過去的言論極之惹火，處處針對伊斯蘭教，指穆斯林是人類社會的癌細胞，又稱應推出沒有穆斯林的Uber及Lyft，因而遭到多個社交平台及叫車平台封殺。

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Loomer過去的言論過分極端，特朗普的祝賀令外界相當錯愕，白宮發言人發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）試圖為特朗普解畫，指特朗普道賀前未有深入了解Loomer的背景。

麥克納尼指總統是慣性地在共和黨人贏得提名後道賀，強調特朗普尊重穆斯林社群，支持美國不同宗教群體。

雖獲總統加持，不過Laura Loomer成功當選，打敗當地現任議員、共和黨的弗蘭克爾（Lois Frankel）的機會不高。

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責任編輯：林建忠

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