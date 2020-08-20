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Twitter公布封鎖帳戶情況　2019下半年違規數目大增

科技 11:55 2020/08/20

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Twitter昨（19日）就宣布擴大數據透明度計劃，同時揭露2019年7月到12月期間Twitter封鎖違規帳戶的數量，並發現違規帳戶數目半年間增加接近50%。

社交媒體Twitter一直致力打擊虛假及不良訊息在平台傳播，更會定時封鎖違規帳號。Twitter昨（19日）就宣布擴大數據透明度計劃，同時揭露2019年7月到12月期間Twitter封鎖違規帳戶的數量，並發現違規帳戶數目半年間增加接近50%。

>>>Twitter研究會員訂閱制　付費換更多貼文與帳戶管理功能

>>>【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊

Twitter在官方文章提到，與2019年上半年相比，Twitter因違反其規則而鎖定或暫停的賬戶增加了47%，半年間曾對逾231萬個帳戶採取行動。而最大的原因是來自於非自願裸體，以及虐待和騷擾類別。但相比之下，暴力威脅的貼文則減少了5%。

與2019年上半年相比，Twitter因違反其規則而鎖定或暫停的賬戶增加了47%，半年間曾對逾231萬個帳戶採取行動。（Twitter截圖）

此外，Twitter還在今年下半年期間，收到逾2.7萬次法律要求，要求刪除指定9.8萬個帳戶的內容，這也是由2012年公開報告迄今為止數量最多的一次。

Twitter強調，是次報告只涵蓋了2019年下半年，並不包括與新冠肺炎疫情期間的數據。但相信在新冠肺炎期間，才是Twitter最大的挑戰。Twitter也同時宣布，將會擴大數據透明度計劃，未來將會提供更加多數據指標，包括針對垃圾郵件、恐怖主義、剝削兒童和極端行為等作出調查。

>>>俄羅斯神秘組織潛伏YouTube、Twitter　6年散播虛假言論

責任編輯：曾曉汶

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