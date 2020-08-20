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【友邦業績】本港新業務價值大跌近七成 友邦上半年少賺35%

股樓投資 12:04 2020/08/20

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友邦保險（01299）公布截至6月底止中期業績，由於疫情影響業務，友邦新業務價值按固定匯率計報14.1億（美元，下同）按年跌37％，遜市場預期。年化新保費跌24％至25.7億元，盈利則錄21.9億元，跌近35％。友邦雖上調中期息5%至0.35元，股價中午仍跌近5%報71.2元。　

相關文章:【9988阿里巴巴】小米藥明生物莫高追 買定阿里待佳績　

而按固定匯率計算，集團期內稅後營運溢利升５％至29.3億元，內涵價值營運溢利就減少13％。友邦指出，年化新保費在5月已有增長，６月更實現非常強勁的雙位數按月增長。公布上任後首份業績的首席執行官兼總裁李源祥稱，遏制新型肺炎傳播措施對新業務銷售造成最大影響。友邦保險香港業務的新業務價值跌６８％，主要由於自２月初以來對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定。中港以外市場第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的新業務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在５月和６月放寬，當地銷售出現復甦跡象，包括香港業務的本地客戶群。　　

上半年友邦財政情况仍穩，償付能力充足率高達328%。

相關文章 :【藍籌業績】中海油上半年少賺66% 中期息削四成至0.2元

撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 經濟

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