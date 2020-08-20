  • 31°C
香港時間 : 2020820日 (四) 12:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蒙牛購Lion Dairy受阻　澳洲財長據報擬否決交易

即市財經 11:54 2020/08/20

分享：

澳洲財長Josh Frydenberg據報反對蒙牛（02319）向日本麒麟控股收購Lion Dairy & Drinks Pty Ltd。

澳洲金融評論報引述消息報道，澳洲財長Josh Frydenberg反對蒙牛 （02319） 向日本麒麟控股收購Lion Dairy & Drinks Pty Ltd。蒙牛股價現跌2.8%，報34.55元，成交額1.08億元。

蒙牛去年11月提出，以6億澳元（約33億港元）收購Lion Dairy。報道指，外國投資審查委員會建議批准這項交易，但遭到財長反對。

澳洲今年6月宣布近半世紀以來最大的外國投資法修訂，新規定下，交易經外資投資審核局（FIRB）批准後，財政部長有最後決定權，可以要求對交易進行變更、附帶條件或強制分拆。該法還授權政府在其認為對國家安全構成威脅的情況下，可以強制出售某家企業。Josh Frydenberg未對該報道置評。

中國周二宣布即日起對原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷立案調查。最近亦對澳洲大麥徵收進口關稅，暫停部分澳洲牛肉進口，並以種族歧視為由建議中國留學生和遊客避免前往澳洲。

相關文章：

【乳業股】中國聖牧午後急升近2成　與蒙牛旗下愛養牛科技訂立物料供應協議

蒙牛發盈警　料上半年利潤按年跌45%至60%

【可樂賣奶】可樂蒙牛組合營公司　進軍中國鮮奶市場

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 蒙牛乳業（02319） 澳元 收購 澳洲 中國

上一篇文章

【保就業計劃】市民批超市減價無用 羅致光：望起帶頭作用、市民受惠

下一篇文章

金價槓桿化的「淘金者」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）