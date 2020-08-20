蒙牛購澳洲Lion Dairy傳遭財長否決　全日跌3.7%藍籌最差

▲ 澳洲財長Josh Frydenberg據報反對蒙牛（02319）向日本麒麟控股收購Lion Dairy & Drinks Pty Ltd。

蒙牛 （02319） 收購澳洲乳業傳受阻。澳洲金融評論報引述消息報道，澳洲財長Josh Frydenberg反對蒙牛向日本麒麟控股收購Lion Dairy & Drinks Pty Ltd。蒙牛全日股價現跌3.7%，報34.25元，成交額3.74億元。

蒙牛去年11月提出，以6億澳元（約33億港元）收購Lion Dairy。報道指，外國投資審查委員會建議批准這項交易，但遭到財長反對。

澳洲今年6月宣布近半世紀以來最大的外國投資法修訂，新規定下，交易經外資投資審核局（FIRB）批准後，財政部長有最後決定權，可以要求對交易進行變更、附帶條件或強制分拆。該法還授權政府在其認為對國家安全構成威脅的情況下，可以強制出售某家企業。Josh Frydenberg未對該報道置評。

中國周二宣布即日起對原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷立案調查。最近亦對澳洲大麥徵收進口關稅，暫停部分澳洲牛肉進口，並以種族歧視為由建議中國留學生和遊客避免前往澳洲。

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編輯：吳敏芳