  • 31°C
香港時間 : 2020820日 (四) 12:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為禁令】比亞迪明年收入或跌24%　富瑞大削目標價

即市財經 11:43 2020/08/20

分享：

美國擴大華為禁令，富瑞料比亞迪電子、比亞迪生意受直接衝擊。

美國本周再對華為出手，新增38家華為子公司在黑名單，令華為更難從美國企業取得晶片供應和技術。比亞迪 （01211） 旗下比亞迪電子 （00285） 是華為主要供應商之一，券商富瑞最新研報指，華為2021年智能手機銷量或削半，比亞迪明年收入因而跌10%至24%，大削目標價，由87.6元下調至67元，投資評級由「買入」降至「持有」。

比亞迪今日跌4%，新報68.95配，成交2.17億元，比亞迪電子今微跌0.2%。

富瑞指出，比亞迪電子貢獻比亞迪2019、20年稅前盈利約36%、66%，估計華為貢獻比亞迪約20%或250億元人民幣收入，相當於小米 （01810） 、Vivo、OPPO、三星和LG收入貢獻的總和。

富瑞指，比亞迪汽車收入、盈利在上半年大跌，但半年盈利預測仍增長10%至24%，反映其持股66%的比亞迪電子貢獻大增，和口罩業務抵銷影響。該行推算，若果華為全然退出手機業務，將令比亞迪明年少賺3億至7億元人民幣，相當於10%至24%盈收。

富瑞指，若果比亞迪可以受惠小米、Vivo、OPPO、三星和LG市佔增加，甚至從蘋果（Apple，美：AAPL）新iPod、iPad生意取得增長，可以減輕華為禁令影響。

富瑞補充，華為禁令、比亞迪口罩生意影響現難以量化，需要管理層更多指引，但因應最新2021年預測估值，調低比亞迪目標價。

相關文章：

【華為風暴】美國收緊華為禁令阻獲取晶片技術　黑名單新增38家華為子公司

【舜宇股價】舜宇業績對板卻受累華為禁令急挫　舜宇還買得過？

【比亞迪股價】富瑞看好比亞迪口罩生意抵銷不利　大升目標價3成半

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘

香港股票 比亞迪股份（01211） 比亞迪電子（00285） 華為 智能手機 口罩

上一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前跌逾1%　上季調整盈利料升17%（附券商預測列表）

下一篇文章

【香港經濟】失業率按月微跌 羅致光：疫情反覆失業情況難言樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）