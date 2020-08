【美國大選】賀錦麗獲正式提名 首位黑人女副總統候選人

美國大選在今年11月舉行,美國民主黨正式提名加州參議員賀錦麗為民主黨副總統參選人。賀錦麗指,作為首名獲得主要政黨提名為副總統參選人的非裔及亞裔女性,她獲提名是證明其世世代代的奉獻精神。

美國民主黨舉行一連四日的全國代表大會,在周三的大會上,正式提名加州參議員賀錦麗為民主黨總統候選人。

賀錦麗接受提名時表示,女性早在100年前就有投票權利,但黑人女性為爭取投票權卻花費了更多時間。

賀錦麗指:

「在沒有被熱烈歡迎或不被承認的情況下,她們(黑人女性)不僅是為了爭取投票,亦是為了席位,而去組織、作證、集會及遊行。這些女性及其世世代代的努力,使後代的民主及機會成為現實。」

(Without fanfare or recognition, they organized, testified, rallied, marched, and fought -- not just for their vote, but for a seat at the table. These women and the generations that followed worked to make democracy and opportunity real in the lives of all of us who followed.)

另外,賀錦麗又斥總統特朗普(Donald Trump)領導失敗,將悲劇變成政治武器,代價是人命和生計。

特朗普在社交平台Twitter撰文質疑賀錦麗為何擔任拜登的副手,指出賀錦麗曾斥拜登是「種族主義者」。

責任編輯:林嘉莉