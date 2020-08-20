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【香港經濟】失業率按月微跌 羅致光：疫情反覆失業情況難言樂觀

即市財經 11:39 2020/08/20

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勞工及福利局局長羅致光表示，期望新一輪保就業計劃可以發揮作用。（資料圖片）

昨日出爐的最新失業率稍有回落，5月至7月經季節性調整的失業率最新處6.1%，按月收窄0.1個百分點。勞工及福利局局長羅致光表示，7月因應疫情而收緊社區防疫措施，食肆亦禁止晚市堂食，短期失業情況難言樂觀。

羅致光今早出席電台節目時表示，最新失業率按月輕微回落，反映7月情況較4月份好，但疫情在7月份升溫，食肆禁晚市堂食、商場人流亦都減少，失業情況不容樂觀，期望新一輪保就業計劃可以發揮作用。

羅致光指，若僱員長期放無薪假、整個月不獲發工資，不會視作受薪僱員。若只是放部分日子無薪假，但獲取工資補貼後減少無薪假安排，就視乎每間公司分配工資。他強調，保就業計劃講台僱員負責任並善待員工，若要每個個案審視，會牽涉大量時間。

有電台聽眾批評，保就業計劃應直接資助僱員，羅致光表示，直接向員工派發津貼並不等同就業，而保就業計劃正正是希望維持僱庸關係，待情況改善時可以即時復蘇。

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編輯：趙穎妍

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