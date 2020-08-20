【A股牛市】每8個人有1個投資股市　中國股民數目突破1.7億創歷史新高

根據中國結算公布的數據，今年3月以來，內地股民的數目持續上升，3月至6月新增投資者數目分別達到189.1萬、164萬、121.4萬及154.9萬。7月內地股市更新增242.6萬位投資者，按年增加123.6%、按月增加56.6%，數據創近5年單月最高紀錄，其中個人帳戶佔242.2萬個。同時，截至7月底，內地股市投資者數目已突破1.7億，創下歷史紀錄。

在資金進場的情況下，上證綜指更於7月升幅達到10.9%，滬深兩市成交額日均成交額突破1萬億元，根據內地傳媒報導，7月更出現在網上見證開證券戶口亦要排長龍的情況。兩融餘額亦持續增加，7月新增2610.9億元人民幣，同樣創新5年新高。

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編輯：謝克迪