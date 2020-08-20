【美國大選】特朗普拒認輸？白宮：要選後才決定

▲ 白宮不正面回應特朗普會否在今屆總統大選中「認輸」，指特朗普要事後才能決定。

美國總統大選將於今年11月舉行，由於新冠肺炎疫情持續，美國今屆大選或以郵寄選票形式舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）近期連番抨擊郵寄選票，指會導致選票寄失及延誤選舉結果。當被問及會否接受選舉結果時，白宮更不願意正面回應特朗普會否「認輸」，僅表示特朗普要於事後才能作決定。

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美媒報道，有記者於周三（19日）的白宮記者會上，詢問白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）：「總統是否表示如他無法在選舉中勝出，他將不會接受選舉結果？」（Is the President saying if he doesn't win this election that he will not accept the results unless he wins?）

麥肯納尼未有正面回應，反而表示：

總統一直說，他會看到發生甚麼事，並在事後作出決定。 （The President has always said he'll see what happens and make a Is the President saying if he doesn't win this election that he will not accept the results unless he wins? in the aftermath.）

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隨著選舉日期逼近，特朗普的選情似乎落後於對手民主黨候選人拜登（Joe Biden）。根據美國民調數據整合網站RealClearPolitics發表的數據，在本月8日至16日期間，特朗普的支持率落後拜登約7.6個百分點。

特朗普早前也多次公開拒絕表態，自己將會承認選舉結果。特朗普上月接受霍士新聞台主持華萊士（Chris Wallace）訪問時，強調「我必須看」（I have to see）及「我不會只說對。」（I’m not going to just say yes.）

特朗普周一（17日）於威斯康星州的競選活動上，更向支持者表示自己會輸的唯一方式是，選舉是否遭到操縱（rigged）。

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責任編輯：鄭錦玲