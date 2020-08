【美國大選】特朗普拒認輸？白宮：要選後才決定

▲ 白宮不正面回應特朗普會否在今屆總統大選中「認輸」,指特朗普要事後才能決定。

美國總統大選將於今年11月舉行,由於新冠肺炎疫情持續,美國今屆大選或以郵寄選票形式舉行。美國總統特朗普(Donald Trump)近期連番抨擊郵寄選票,指會導致選票寄失及延誤選舉結果。當被問及會否接受選舉結果時,白宮更不願意正面回應特朗普會否「認輸」,僅表示特朗普要於事後才能作決定。

【美國大選】民主黨大會虛擬舉行失關注 收視較4年前少27%

【美國大選】郵政署陷財困 眾議院推2000億緊急撥款

美媒報道,有記者於周三(19日)的白宮記者會上,詢問白宮新聞秘書麥肯納尼(Kayleigh McEnany):「總統是否表示如他無法在選舉中勝出,他將不會接受選舉結果?」(Is the President saying if he doesn't win this election that he will not accept the results unless he wins?)

麥肯納尼未有正面回應,反而表示:

總統一直說,他會看到發生甚麼事,並在事後作出決定。 (The President has always said he'll see what happens and make a Is the President saying if he doesn't win this election that he will not accept the results unless he wins? in the aftermath.)

遭奧巴馬妻子批「錯誤總統」 特朗普:我選上因你老公差

【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王?

隨著選舉日期逼近,特朗普的選情似乎落後於對手民主黨候選人拜登(Joe Biden)。根據美國民調數據整合網站RealClearPolitics發表的數據,在本月8日至16日期間,特朗普的支持率落後拜登約7.6個百分點。

特朗普早前也多次公開拒絕表態,自己將會承認選舉結果。特朗普上月接受霍士新聞台主持華萊士(Chris Wallace)訪問時,強調「我必須看」(I have to see)及「我不會只說對。」(I’m not going to just say yes.)

特朗普周一(17日)於威斯康星州的競選活動上,更向支持者表示自己會輸的唯一方式是,選舉是否遭到操縱(rigged)。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227!立即訂閱

責任編輯:鄭錦玲