【宏觀中國】加快芯片國產化　2025年自給率目標達7成

美國進一步限制向中國出口芯片,為保障供應,中國大力扶持國內的芯片企業,如中芯國際(00981),華為也要自設芯片生產線。

中國海關數據統計,2019年中國芯片的進口金額達3,040億美元,遠超過中國的原油進口金額。雖然整體芯片進口金額十分龐大,但是較2018年進口額卻減少了80億美元,同比下降2.6%。由此看來,限制出口的行動,一定程度起了作用,長遠如此,勢必阻礙中國科技發展。

因此,國產芯片的推進正在呈加速趨勢。在政策大力推動下,芯片產業有很大的國產替代空間,整個國內芯片行業市場化發展程度也有很大的提升空間。

國務院發布的數據顯示,中國芯片自給率要在2025年達到70%,而2019年中國芯片自給率僅為30%左右。

