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【宏觀中國】加快芯片國產化　2025年自給率目標達7成

股樓投資 11:05 2020/08/20

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美國進一步限制向中國出口芯片，為保障供應，中國大力扶持國內的芯片企業，如中芯國際（00981），華為也要自設芯片生產線。

其他文章：【美股戰報】聯儲局憂疫情續衝擊經濟　美股三大指數悉轉跌

中國海關數據統計，2019年中國芯片的進口金額達3,040億美元，遠超過中國的原油進口金額。雖然整體芯片進口金額十分龐大，但是較2018年進口額卻減少了80億美元，同比下降2.6%。由此看來，限制出口的行動，一定程度起了作用，長遠如此，勢必阻礙中國科技發展。

因此，國產芯片的推進正在呈加速趨勢。在政策大力推動下，芯片產業有很大的國產替代空間，整個國內芯片行業市場化發展程度也有很大的提升空間。

其他文章：【港股開市】恒指早段跌近500點　美團小米仍逆市向上

國務院發布的數據顯示，中國芯片自給率要在2025年達到70%，而2019年中國芯片自給率僅為30%左右。

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撰文 : 林衛

華為 行業 中芯國際（00981） 中國 美國 晶片 經濟

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