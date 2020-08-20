【職場共融】港交所夥殘疾組織　推動職場多元化

▲ 患有視障及聽障的Michael今年成為港交所企業傳訊部實習生之一。

香港交易所（港交所）ESG報告提到，職場多元化是內部重點推動的工作之一。近日港交所也正與幫助殘疾大專生的組織「CareER」合作，進行工作配對，招聘殘疾人士擔任港交所實習生。

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港交所人才管理主管蔡家聰（Paul）強調，只要能力許可，通過Aptitude test（能力傾向測試）的應徵者，港交所便會考慮。自去年起，港交所已聘請4位CareER會員成為實習生。

▲ 港交所人才管理主管蔡家聰表示，職場多元共融並不簡單，港交所會從三方提供協助，讓殘疾員工更容易融入工作環境。（受訪者提供圖片）

其中患有視障及聽障的Michael，為中文大學3年級學生，主修政治與行政學、副修新聞與傳播學，去年3月透過學生會加入CareER，今年成為港交所企業傳訊部實習生之一，負責策略傳訊。他表示，與過往的NGO工作不同，往時主要一人管理社交平台，但是次港交所的工作，則能與其他同事一起工作。

▲ Michael表示，與過往的NGO工作不同，往時主要一人管理社交平台，但是次港交所的工作，則能與其他同事一起工作。（受訪者提供圖片）

令Michael最深刻的，莫過於他在人物訪問的拍攝情況。他笑指是第一次接觸相關工作，對打燈拍攝完全沒有概念，本來擔心會拖累同事，幸好同事願意與他溝通及耐心教導。而經過今次工作，他更確定往策略傳訊的路向走。

Paul表示，職場多元共融並不簡單，所以港交所會從三方提供協助，包括為高管提供培訓、調適同事心態，以及為殘疾員工設置無障礙設施，讓他們更容易融入工作環境。同時CareER也會提供工作坊，讓僱主了解應如何與殘障職員相處。

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記者：曾曉汶