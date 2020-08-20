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【職場共融】視障資優生創社群　助殘疾同路人就業

商業 11:10 2020/08/20

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CareER創辦人崔宇恆患有視網膜細胞退化，在求職路上依然遇到種種障礙。

殘疾人士就業向來不容易，就算擁有高學歷，求職時仍不免遇到種種障礙，甚至被拒之門外，令人不禁反思社會對殘疾人士的不公。視障人士的崔宇恆（Walter），曾在職途上遇到不少困難，但他決心以自身經驗，協助其他殘疾人士與不同類型及規模的企業配對，助同路人一臂之力，並喚起大眾對殘疾人士就業問題的關注。

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Walter患有視網膜細胞退化，視力由出生時的3成降至不到1成，不過天生殘疾並不代表他能力不足。他於主流中小學校長大，常常考第一，並以優異成績考入中文大學經濟系，先後往德國社企、瑞士銀行及投資銀行實習。

「聾人狀元」故事成契機　為大專生打造社群

他坦言，不少僱主對殘疾人士有誤解，認為殘疾人士僅能「斟茶遞水」，甚至質疑他們的自理能力，求職時處處被拒。他笑言，其實自己是相對幸運的一群，雖然畢業超過半年才能找到一份合約式人力資源助理工作。但社會上很多有實力的殘疾人士，在求職時遇到的挫折更多，盼能協助他們度過難關。

他於2013年創立了幫助殘疾大專生的組織「CareER」。原來，「聾人狀元」李菁的故事，是其中一個觸發他要幫助同路人的想法。李菁當時打破聽障考生在中學會考的最高分紀錄，最後卻因長久在社會找不到工作和自我價值，選擇跳樓自殺身亡。Walter強調，殘疾人士的工作能力雖然有一定限制，但並非沒有能力，

我希望社會能多看他們的Ability（能力），並非僅看着他們有甚麼Disability（殘疾）。

CareER主要為大專殘疾生提供免費配對服務，對象包括聽障、視障、肢體傷殘人士及自閉症患者等。同時，CareER也會為會員提供職業培訓，並會在招募會員時，逐一了解他們對自己身體殘障的接納程度以及職業方向，根據他們的想法而配對。

疫情推動在家工作　殘疾就業機會增

近日新冠肺炎疫情，嚴重影響經濟及打擊就業市場。Walter坦言，長期工職位的確減少，但今年7月與去年同期相比，工作成功配對的數字反而較高。

他笑指，有危便有機，皆因有不少殘疾人士較適合在家工作，但過往很多中小企都不能接受在家工作模式，但同時又認為聘用殘疾人士，需花更多資金為他們提供無障礙設施，最後否決聘用殘疾人士。疫情發生後，許多中小企都被迫轉型，更易接受在家工作模式，也藉此招聘更多殘疾人士讓他們在家工作，解決辦公室無障礙設施的挑戰。

>>>【畢業搵工】測量行業渴才　畢業生就業近百分百

記者：曾曉汶

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