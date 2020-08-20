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【阿里巴巴業績】阿里巴巴首季Non-GAAP億升28%勝預期　美股盤前升轉跌2％（不斷更新）

股樓投資 22:02 2020/08/20

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阿里巴巴（09988）公布業績後，在美股（美：BABA）盤前升一度升逾1%，在業績電話會議期間，股價轉跌，最新報255.3美元，跌2%，折合相當於港股249.8港元，較港股收市低2%。

【8時消息】

阿里巴巴（09988）公布2021財年首季業績，無論收入及盈利均勝預期，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升1.3%，最新報264美元，折合相當於港股255.78港元，較港股收市255元微升。

【7時消息】

阿里巴巴（09988）公布，截至6月底止，2021財年首季收入1,537.51億元億元（人民幣，下同），增長34%；純利476億元，按年增長1.2倍。非通用會計準則計純利為394.74億元，增長28%，勝過市場預期。

阿里巴巴收入增長強勁，主要由中國零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。本季度，核心商業業務同比增長34%至1,333.18億元，中國零售商業收入同比增長34%至1,013.21億元，與上季度相比錄得強勁復蘇。

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本季度，阿里巴巴歸屬於普通股股東的淨利潤同比增長1.24倍至475.91億元；非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤同比增長28%至394.74億元，勝過市場預期，據彭博資訊綜合券商預期中位數為增長17%至362億元。非公認會計準則攤薄每股美國存託股收益同比增長18%至14.82元。

經調整息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）同比增長30%至510.39億元，非公認會計準則自由現金流為365.7億元。

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期內阿里巴巴中國零售市場移動月活躍用戶數達8.74億戶，單季淨增長2,800萬戶；截至2020年6月30日止的12個月，集團中國零售市場年度活躍消費者達到7.42億戶，單季淨增長1,600萬。

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阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示：「阿里巴巴在過去一個季度中取得出色的業績表現。這表明，疫情加速了消費者生活方式和企業運營模式的數字化進程，我們也很好地把握了由此帶來的增長機遇。我們運用阿里巴巴整個數字基礎設施的能力，來支持各行各業的復蘇，同時通過滿足疫情後消費者不斷變化的偏好，成功擴大並豐富了我們的消費者基礎。儘管正在經歷不同尋常的時期，我們仍專注於長期發展，致力於兌現使命，為消費者和企業客戶創造真正的價值。」

【4時半消息】

阿里巴巴（09988）股價午後反彈，一度倒升至最高255.8元，惟收市報255元，微跌0.15%，全日成交額58億元。

【1時45分消息】

阿里巴巴（09988）今日收市後放榜，股價跟隨整體大市偏軟，午後未見反彈，截至1時45分，最新報252.8元，跌1%，成交額32.6億元。

［12時消息］

阿里巴巴（09988）中午收報252.4元，跌1.1%，半日成交額26.5億元

［10時半消息］

阿里巴巴（09988）將於今日收市後放榜，公布2021財年首季（4至6月）業績，據彭博資訊綜合券商預測，阿里巴巴首季收入增長29%至1,481億元（人民幣，下同），非通用會計準則（Non-GAAP）純利為362億元，增長17%。

阿里巴巴今早股價偏軟，截至10時半，報252.2元，跌1.3%，成交額12億元。

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中金報告預期，阿里巴巴4至6月首季收入1,505億元，按年升31%，Non-GAAP純利316.15億元，微升2%。該行預期阿里巴巴電商業務收入增長19%至703億元。收入增長主要受惠於疫情下綫上銷售強勁，抵銷綫下渠道銷售疲弱，但大促銷日平台折扣幅度較以後為高，料首財季除息稅攤銷前盈利（EBITDA）增長降至17%。

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阿里巴巴對手京東（09618）早前公布季績，純利增長1.2倍，Non-GAAP純利增長近3成，帶來驚喜，故市場普遍預期阿里巴巴上季表現感到樂觀。

券商 收入(億人民幣) 變幅(%) Non-GAAP純利(億人民幣) 變幅(%)
麥格理 1,473.25 +28.2 399.2 +29
摩根大通 1,490 +29 378 +22
高盛 1,498 +30.4 365.15 +18
招銀國際 1497 +30 360 +16
交銀國際 1,499.15 +30.4 348.84 +13
中金 1505.1 +31 316.15 +2.2

 

撰文 : 記者：李兆明

香港股票 純利 Non－GAAP 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618）

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