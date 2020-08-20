【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前股價微跌　Non-GAAP純利料升17％（表列券商預測）（不斷更新）

阿里巴巴（09988）股價午後反彈，一度倒升至最高255.8元，惟收市報255元，微跌0.15%，全日成交額58億元。

【1時45分消息】

阿里巴巴（09988）今日收市後放榜，股價跟隨整體大市偏軟，午後未見反彈，截至1時45分，最新報252.8元，跌1%，成交額32.6億元。

［12時消息］

阿里巴巴（09988）中午收報252.4元，跌1.1%，半日成交額26.5億元

［10時半消息］

阿里巴巴（09988）將於今日收市後放榜，公布2021財年首季（4至6月）業績，據彭博資訊綜合券商預測，阿里巴巴首季收入增長29%至1,481億元（人民幣，下同），非通用會計準則（Non-GAAP）純利為362億元，增長17%。

阿里巴巴今早股價偏軟，截至10時半，報252.2元，跌1.3%，成交額12億元。

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中金報告預期，阿里巴巴4至6月首季收入1,505億元，按年升31%，Non-GAAP純利316.15億元，微升2%。該行預期阿里巴巴電商業務收入增長19%至703億元。收入增長主要受惠於疫情下綫上銷售強勁，抵銷綫下渠道銷售疲弱，但大促銷日平台折扣幅度較以後為高，料首財季除息稅攤銷前盈利（EBITDA）增長降至17%。

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阿里巴巴對手京東（09618）早前公布季績，純利增長1.2倍，Non-GAAP純利增長近3成，帶來驚喜，故市場普遍預期阿里巴巴上季表現感到樂觀。

券商 收入(億人民幣) 變幅(%) Non-GAAP純利(億人民幣) 變幅(%) 麥格理 1,473.25 +28.2 399.2 +29 摩根大通 1,490 +29 378 +22 高盛 1,498 +30.4 365.15 +18 招銀國際 1497 +30 360 +16 交銀國際 1,499.15 +30.4 348.84 +13 中金 1505.1 +31 316.15 +2.2