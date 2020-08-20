【新冠肺炎】國家衛健委：新冠病毒發病後5天內傳染性較強

據中國內地最新的新冠肺炎診療經驗，新冠病毒發病後5天內傳染性較強！

國家衛健委、國家中醫藥管理局近日印發《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版）》，對新冠的傳染源和傳播途徑進一步完善，明確「在潛伏期即有傳染性，發病後5天內傳染性較強」、「接觸病毒污染的物品也可造成感染」等內容。

據新華網報道，《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版）》總結前期新冠肺炎診療經驗，並參考世界衛生組織及其他國家診療指南基礎上進行修訂。抗病毒治療方面，診療方案顯示，某些藥物經臨床觀察研究顯示可能具有一定的治療作用，但仍未發現經嚴格「隨機、雙盲、安慰劑對照研究」證明有效的抗病毒藥物。

建議應在病程早期使用具有潛在抗病毒作用的藥物，並重點應用於有重症高危因素及有重症傾向的患者。不推薦單獨使用洛匹那韋/利托那韋和利巴韋林，不推薦使用羥氯喹或聯合使用阿奇黴素。α-幹擾素、利巴韋林（建議與幹擾素或洛匹那韋/利托那韋聯合應用）、磷酸氯喹、阿比多爾可繼續試用。不建議同時應用3種以上抗病毒藥物。

據國家衛健委公布中國最新確診數字，今日新增確診病例7宗，均為境外輸入病例（江西3宗，天津1宗，上海1宗，山東1宗，四川1宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

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責任編輯：葉卓偉