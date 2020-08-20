壹傳媒股價升近3成　特朗普：黎智英是勇敢的人

▲ 壹傳媒（00282）股價再現炒風，最新升近3成。

壹傳媒 （00282） 股價再現炒風，最新報0.415元，升近3成，成交額逾1億元。另外，毛記葵涌 （01716） 升近兩成，最新報0.85元。

美國總統特朗普19日在白宮舉行例行記者會時，指黎智英「肯定是一位勇敢的人」，並向他送上「最好的祝福」。這次亦是特朗普最近第二次談及黎智英，他此前指，港府以國安法搜查及拘捕傳媒人士的手法令人不可接受。

其他媒體股變動不太，有線寬頻 （01097） 現升1.33%、明報母企世界華文媒體 （00685） 現升3.7%。

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編輯：吳敏芳