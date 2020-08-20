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【黎智英被捕】壹傳媒再炒升35%、毛記升15%　特朗普：黎智英是勇敢的人

即市財經 12:21 2020/08/20

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壹傳媒（00282）股價再現炒風，最新升近3成。

壹傳媒 （00282） 股價再現炒風，半日報0.435元，升36%，成交額達1.9億元，壹傳媒半日高見0.475元，相當於升48%。另外，毛記葵涌 （01716） 曾升近兩成，最新報0.82元，升15%，成交也達2000萬元。

與上周即市高位相比，壹傳媒最新股價仍累跌78%。

美國總統特朗普19日在白宮舉行例行記者會時，指黎智英「肯定是一位勇敢的人」，並向他送上「最好的祝福」。這次亦是特朗普最近第二次談及黎智英，他此前指，港府以國安法搜查及拘捕傳媒人士的手法令人不可接受。

其他媒體股變動不太，有線寬頻 （01097） 現升2.7%、明報母企世界華文媒體 （00685） 現升3.7%。

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編輯：吳敏芳

 

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