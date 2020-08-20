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【蘋果侵權】蘋果涉侵犯日本公司專利　美國ITC介入調查

科技 10:30 2020/08/20

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美國國際貿易委員會（ITC）昨（19日）公布，現時已對蘋果展開調查，並釐清蘋果的行動設備和手提電腦，是否涉及侵犯日本電子公司Maxell專利。

蘋果（Apple）繼被中國企業智臻智能控訴，Siri涉嫌侵犯其專利權，近日再被日本電子公司追擊。美國國際貿易委員會（ITC）昨（19日）公布，現時已對蘋果展開調查，並釐清蘋果的行動設備和手提電腦，是否涉及侵犯日本電子公司Maxell專利。

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據外國科技網站AppleInsider報道指，Maxell已於上月17日提告，指控蘋果設備侵害其密碼解鎖、步行導航、及無線通訊等技術。要求ITC頒布限制性排除命令和禁制令，禁止美國繼續進口及販售相關侵權裝置。

ITC近日公布，現時已根據美國關稅法337條款對蘋果展開調查，調查範圍包括所有以蘋果品牌名義出售的手機、平板、智能手錶及電腦。而目前ITC仍未宣布何時可完成調查，但表示目標在公開調查（即8月19日）後的45天內完成。根據美國關稅法337條款，若調查認定蘋果侵權，當局政府可發佈排除令，阻止涉及侵權的產品在美國銷售以及禁止進口。

事實上，蘋果並非首次涉侵權。研發「小i機械人」的內地企業智臻智能，本月初也向上海高級人民法院提出訴訟，指控蘋果Siri侵犯其公司研發的「小i機器人」的專利，並向蘋果索賠100億人民幣（約112億港元），及要求蘋果暫停生產、使用、許諾銷售、銷售和進口相關侵權產品。

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責任編輯：曾曉汶

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