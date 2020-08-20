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【泰禾財困】泰禾正考慮出售美國醫療業務 作價最多31億元

即市財經 10:24 2020/08/20

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外電報道，泰禾投資正考慮以作價3億至4億美元，出售美國醫療保健子公司。（網頁圖片）

陷入財困的內房泰禾集團（深：000732），再傳出有意出售系內資產。外電報道，泰禾投資正考慮以作價3億至4億美元（折合約23.4億至31.2億港元），出售美國醫療保健公司Alliance Healthcare。

外電引述消息指，泰禾投資已初步與財務顧問展開討論，但目前出售意向仍屬初步階段，泰禾投資最終亦有可能保留該業務。泰禾投資拒絕就消息置評。

其實，緊接泰禾集團數月前債務違約，其財務狀況已引起市場關注，當時有指主要受新冠肺炎令內地房地產市道停頓。隨後，泰禾集團賣產套現的消息不斷，連在香港經營保險業務的子公司泰禾人壽，早前亦傳出集團或以約10億美元出售。

除出售資產，泰禾亦引入戰略投資者。同樣是內房股的萬科 （02202） ，在7月底就通過旗下的海南萬益，向泰禾集團的大股東黄其森，購入泰禾集團19.9%，涉資約24.3億元人民幣，並會協助泰禾推動債務重組工作。

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編輯：趙穎妍

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