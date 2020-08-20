【樓市減辣】金管局非住宅物業按揭減辣　新世界九置跌3%、美聯工商鋪狂升7成

▲ 金管局在非住宅減辣，美聯工商舖股價大升，圖為公司行政總裁黃漢成。（資料圖片）

金管局逾10年首次樓市減辣，放寬寫字樓、商鋪和工廠大廈的可造按揭成數，地產代理股美聯工商鋪 （00459） 今早股價急升，最多升一倍，最新升78%，報0.128元，成交僅280萬元。美聯工商鋪最新市值僅2.3億元。

同系美聯集團 （01200） 最新升5.4%，報0.78元，成交約122萬元。

香港主要地產股，新世界發展 （00017） 、九龍倉置業 （01997） 跌3.2%、長實 （01113） 跌1.9%，恆基地產 （00012） 跌1.5%，新鴻基地產 （00016） 跌1%。

金管局昨日公布，放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期措施，非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調10個百分點，一般個案的上限由4成上調至5成，今日（20日）實施。

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記者：麥德銘