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【5G時代】中移動1億5G用戶目標已達八成 聯通4G用戶續增（第二版）

即市財經 17:10 2020/08/20

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中移動 （00941） 公布7月營運數據，月內新增5G用戶1385.8萬，4G用戶396.5萬，7月份客戶數目錄得淨下跌36.4萬戶，現有客戶數目為9.46億戶，分別包括5G用戶8405.7萬、4G用戶7.63億。另外，中移動現有有綫寬帶用戶1.99億戶。

中移動原來定下全年5G用戶達到7,000萬的目標，提前完成並把全年目標增加至1億。雖然公司未有公布5G用戶的每用戶平均收入（Average Revenue Per User，ARPU），但指出5G用戶增加會提高整體ARPU。

聯通 （00762） 7月新增4G用戶165.9萬，整體移動用動淨增2.6萬，今年累積新增4G移動用戶863.1萬，現有4G用戶2.6億。公司今年目標達到5,000萬5G用戶，但未有公布5G用戶數據，按整體用戶計，今年至今累積移動用戶跌892.1萬戶至3.1億戶。

（第二版：新增聯通數據）

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