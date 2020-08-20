【港股開市】恒指早段跌近500點　美團小米仍逆市向上

隔晚道指曾升142點，不過市場憂慮聯儲局對經濟復甦未感樂觀，美股3大指數悉數轉跌，道指最終收報27692點，跌85點；標指收報3374點，跌14點或；納指收報11146點，跌64點。港股跟隨低開123點，開市跌幅隨即擴大，跌穿25000點水平，大市早段就跌近500點。

雖然大市受壓，不過幾隻科技股仍繼續逆市造好。 截至10時，明公布業績的美團（03690） 微升0.3%，小米 （01810） 升逾2%。至於今日公布業績的阿里巴巴 （09988）就跌約1%，騰訊 （00700）則微跌0.2%。京東 （09618） 今早曾創新高，惟現時要微跌0.2%。中芯 （00981）則受惠國產化芯片要求消息，暫升逾3%。

汽車股普遍下跌，吉利 （00175） 跌3.3%，低見15.34元；比亞迪 （01211） 跌3.1%，低見69.5元；華晨 （01114） 跌1.7%，低見7.31元；長汽 （02333） 跌1.8%，低見7.99元。

內銀股亦受挫，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 分別跌逾2%；中行 （03988） 跌近0.8%。

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