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【中美貿談】彭博：中美有意重啟上周取消的貿易會議　中國商務部確認中美即將通話（第二版）

即市財經 15:32 2020/08/20

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《彭博》最新引述消息指，中美皆有意重啟貿易會議，雖然仍然未落實會議日期，但據悉將會很快舉行。

中美原訂於上周六（15日）舉行視像會議，檢討第一階段貿易協議的落實進展，但總統特朗普聲稱被他主動取消。《彭博》最新引述消息指，中美皆有意重啟貿易會議，雖然仍然未落實會議日期，但據悉將會很快舉行。

《彭博》引述消息人士指，中美擬重新訂下貿易會議日期，而且將會很快舉行（will take place soon）。

原訂的視像會議，旨在檢視中美落實第一階段貿易協議半年的進展，由中美雙方的貿易代表參與。

白宮首席經濟顧問庫德洛早前指，貿易協議進展順利，紓緩市場對中美關係緊張，有可能影響貿易協議的憂慮。

今日下午中國商務部表示，中美雙方已「商定於近日舉行通話。」

（第二版新增中國商務部回應）

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編輯：趙穎妍

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