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【中美貿談】中美重啟會議「羅生門」　商務部：數日內視像會議、美國否認（第三版）

即市財經 10:30 2020/08/21

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《彭博》最新引述消息指，中美皆有意重啟貿易會議，雖然仍然未落實會議日期，但據悉將會很快舉行。

中美原訂於上周六（15日）舉行視像會議，檢討第一階段貿易協議落實進展，但最終告吹，總統特朗普事後指是自己主動提出取消。昨日有消息指，中美短期內會重啟會談，中國商務部亦證實雙方或數日內舉行視像會議，惟有報道引述美國官員指，否認中美短期內會面而且至今仍未有新的會議日期。

《路透》最新引述2名接近消息人士指，目前中美仍然未安排新的貿易會談日期。有關說法與中國商務部發言人昨日指，中美雙方已「商定於近日舉行通話」迥異。

美國貿易代表辦公室及美國財政部，均未有就消息作出回應。原訂的視像會議，旨在檢視中美落實第一階段貿易協議半年的進展，由中美雙方的貿易代表參與。

《彭博》昨日亦曾引述消息指，中美皆有意重啟貿易會議，雖然仍然未落實會議日期，但據悉將會很快舉行（will take place soon）。

白宮首席經濟顧問庫德洛早前指，貿易協議進展順利，紓緩市場對中美關係緊張，有可能影響貿易協議的憂慮。

（第二版新增中國商務部回應；第三版加入美國官員回應）

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編輯：趙穎妍

經濟 中美貿易協議 中美貿易戰 庫德洛 中美關係 貿易 香港 白宮

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