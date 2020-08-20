【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%

▲ 內地生產芯片的技術距離全球最高水平仍有一段距離。

中芯國際 （00981） 、半虹半導體 （01347） 逆市造好。國務院近日公布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，其中提及中國芯片自給率要從2019年約三成的水平，在2025年提高到70%。

在美國加大對華為的制裁下，後者尋找芯片特別是高端的供應更加困難。除了尋找供應商外，中國近年亦多年強調國產芯片的重要性。根據中國海關數據，2019年中國芯片進口金額達到3040億美元，遠超排行第二的原油進口額，不過相較2018年芯片進口額減少80億美元。

今日相關概念股逆市上升，中芯國際及華虹半導體均於早市轉跌為升，至上午11時08分，中芯國際升3%，華虹半導體升幅收窄至0.8%。

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編輯：謝克迪