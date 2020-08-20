【美股戰報】聯儲局憂疫情續衝擊經濟　美股三大指數悉轉跌

納指、標指周三（19日）開市再創新高，尤其是蘋果股價再破頂，市值全球首個市值達到2萬億美元的公司。惟聯儲局公布上月會議記錄顯示，儲局官員認為疫情將在短期內持續衝擊經濟活動、就業及通脹，美國經濟前景依然充滿不確定性。美股因而受拖累，三大指數最終收市錄得下跌。

聯儲局官員們擔憂，若疫情持續下去，甚至會出現更糟糕的前景，金融系統的情況或發生改變，令人憂慮。聯儲局預期通脹短期內仍會低迷，直到2021年及2022年，局方料將維持寬鬆政策，部分官員提出須要更多措施促進經濟復甦，直至通脹達成2%的長期目標。

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會議紀錄還顯示，聯儲局繼續檢討貨幣政策，正考慮調整政策框架的利率前瞻指引，繼續討論了將利率與通脹或就業掛鈎的可能性。官員們一致認為，該調整或有助提高貨幣政策的透明度，以及完善問責機制。此外，官員們普遍認為，引入孳息曲線控制的好處不大。

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