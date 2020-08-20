【新股IPO】Airbnb提交美上市申請　年內曾裁員4分1

▲ Airbnb以保密存檔方式申請美國上市。（路透圖片）

網上租房平台Airbnb美國時間周三確認，已向美國證監會（SEC）以保密存檔方式申請新股上市，公司未交代其集資和估值水平。Airbnb被視為美國今年最大型的新股IPO 發行之一，也反映Airbnb和旅遊相關企業業務反彈先兆。

總部在三藩市的Airbnb表示，7月曾單日共錄得100萬晚預訂，是自3月3日以來首次。另一旅遊預訂網站平台Booking Holding（美：BKNG）從3個月低位反彈約14%。

Airbnb年內受新冠肺炎疫情打擊，裁減25%人手。公司也在4月從投資者舉債20億美元，當時估值約180億美元（約1395億港元），較3月初Airbnb內部估值260億美元大減。

摩根士丹利和高盛為Airbnb IPO牽頭顧問。

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記者：麥德銘