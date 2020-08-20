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【港股市況】恒生指數半日跌516點　友邦跌逾4%小米7連升（不斷更新）

即市財經 12:02 2020/08/20

分享：

【港股市況】恒指黑期跌約177點　道指期貨續跌60點（不斷更新）

美股下跌，聯儲局公布7月會議紀要，委員新冠肺炎疫情下的經濟前景並未樂觀，美股轉跌，道指跌85點，港股跟隨低開123點，開市跌幅隨即擴大，跌穿25000點水平，受累友邦 （01299） 績後挫逾4%，大市半日跌516點。

焦點新聞︰

【香港經濟】失業率按月微跌 羅致光：疫情反覆失業情況難言樂觀

【港區國安法】美通知港府停止3項雙邊協議 涉逃犯移交及船運課稅寬免

【阿里巴巴業績】阿里巴巴收市後放榜 上季收入料按年增3成

即市走勢︰

【12︰00】恒生指數半日跌516點，中午收報24662點。國指半日跌209點，中午收報10103點。主板成交666億元。友邦 （01299） 領跌，股價績後挫近4.6%。小米 （01810） 連升第7日，股價逆市升1%。

【11︰41】港股於中午收市前續跌近500點。恒生指數報24685點，跌493點。

【11︰36】友邦 （01299） 跌幅擴至4.3%，低見71.35元。

【11︰32】內銀下跌，其中建行 （00939） 跌3%，低見5.76元。

【11︰30】內地股市向下，上證半日跌近1.1%；深證跌近1.2%；創業板指跌1.1%。

【11︰20】恒生指數再跌約500點，報24677點。

【11︰13】友邦 （01299） 尋日內低位，跌3.7%報71.85元，低見71.7元。

【11︰09】蒙牛 （02319） 跌3%，低見34.4元。據澳洲傳媒報道，澳洲政府拒絕批准蒙牛，收購澳洲乳品及飲品公司Lion Dairy & Drinks股權之交易。

【10︰53】聯通 （00762） 抽升逾4%，高見6.3元。

【10︰48】恒生指數一度跌逾500點，低見24661點，最新跌勢略為喘定，報24724點，跌454點。

【10︰48】聯通 （00762） 昨回吐後，股價今日再上，倒升逾2%，高見6.16元。

【10︰46】長和 （00001） 跌幅擴大至3%，低見50.1元。

【10︰42】雲頂香港 （00678） 復牌後挫逾3成，破底低見0.31元。雲頂香港公布，尚未就某些船舶建造資金而支付共約370萬歐元的若干費用，構成違約事件，並預期暫停所有向財務債權人付款而可能發生違約事件，擬邀請所有財務債權人參加會議，並提供金融債務重組及再融資方案。

【10︰38】壹傳媒 （00282） 升逾3成，高見0.475元，成交1.3億元。

壹傳媒股價升近3成　特朗普：黎智英是勇敢的人

【10︰36】金管局指現階段住宅物業按揭未有放寬條件，新世界 （00017） 跌3.3%；信置 （00083） 、長實 （01113） 跌逾2%；恒地 （00012） 跌1.5%；新地 （00016） 跌1%。

【10︰33】中芯國際 （00981） 升幅擴至逾4%，高見27.2元。

【10︰27】港股跌幅大至近500點，報24689點。友邦 （01299） 跌3.4%，低見72元，個股拖累大市90點。

【10︰24】九毛九 （09922） 逆市升3.8%，高見16.6元創新高。海底撈 （06862） 升0.3%，高見44.45元。

【10︰19】中生製藥 （01177） 跌2.7%，低見9.13元。中生製藥公布，謝炳辭任公司首席執行長，並獲調任為公司董事會資深副主席，自19日起生效。

【10︰17】友邦 （01299） 績後跌幅擴至3%，低見72.35元。

【10︰16】美聯工商舖 （00459） 升幅擴大至近9成，高見0.144元，成交419萬元。

【樓市減辣】金管局突放寬非住宅物業按揭　美聯工商鋪股價狂升7成

【10︰15】港股跌約465點，報24714點。

【10︰14】中移動  （00941） 跌2.4%，低見57.25元；聯通 （00762） 跌1%；中電信 （00728） 跌2.6%，低見2.66元。

中移動公布7月營運數據，月內新增5G用戶1385.8萬，4G用戶396.5萬，7月份客戶數目錄得淨下跌36.4萬戶，現有客戶數目為9.46億戶，分別包括5G用戶8405.7萬、4G用戶7.63億。另外，中移動現有有綫寬帶用戶1.99億戶。

【5G時代】7月新增近1400萬5G用戶　 中移動1億5G用戶目標已達八成

【10︰10】毛記葵涌 （01716） 逆市升逾25%，高見0.91元；壹傳媒 （00282） 升28%，報0.42元。

【10︰07】小米 （01810） 愈升愈有，升幅擴大至逾3%，破頂高見18.46元，小米已連升第7日。

【10︰01】大市跌400點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升3.8%，報6.495元。

【09︰57】小米 （01810） 升幅擴大至2.5%，高見18.26元；美團點評 （03690） 轉升0.7%。

【09︰55】長和 （00001） 跌2.2%，低見50.55元。美國國務院最新發聲明指，已於8月19日通知香港政府，暫停或終止了三項雙邊協議，包括移交逃犯，移交被判刑犯人以及對國際航運經營利得稅的豁免。據港府資料，在國際海運業務獲豁免利得稅協議下，香港船公司可保留大部分的業務收入。

【09︰50】舜宇 （02382） 股價大跌2日後反彈，逆市升1.4%，高見127.3元。

【美股焦點】兩年市值翻一倍！蘋果成史上首隻兩萬億美元市值股份

【09︰50】道指期貨跌幅擴大至135點，報27497點。

【09︰48】恒指新貴小米 （01810） 率先倒升，股價升1%，高見18.1元。

【09︰45】中芯國際 （00981） 升2.7%，高見26.8元。國務院近日印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，中國晶片自給率要在2025年達到70%，而2019年晶片自給率僅為30%左右。

【國產芯片】減少依賴芯片進口　中國目標2025年自給率達到七成

【09︰43】汽車股下跌，吉利 （00175） 跌3.3%，低見15.34元；比亞迪 （01211） 跌3.1%，低見69.5元；華晨 （01114） 跌1.7%，低見7.31元；長汽 （02333） 跌1.8%，低見7.99元。

【09︰40】內銀股下挫，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 分別跌逾2%；中行 （03988） 跌近0.8%。

【09︰39】中海油 （00883） 逆市升1.7%，高見9.19元。中海油上半年純利按年倒退65.7%至103.8億元人民幣，油氣銷售收入跌29.9%至663.4億元人民幣。中海油派中期息0.2港元，減少39.4%。

中海油高開逾1%　汪東進：下半年銷售及經營情況優於上半年（第三版）

【09︰37】美聯工商舖 （00459） 升逾5成，高見0.144元。金管局放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期措施，非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調10個百分點，一般個案的上限由4成上調至5成，修訂於8月20日生效。

金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效

【09︰35】大市跌幅擴大至400點，恒生指數報24775點。

【09︰35】人行維持1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別為在3.85%和4.65%不變。

【09︰32】阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績，股價績前隨市跌逾1.5%，低見251元。明公布業績的美團點評 （03690） 跌0.5%，低見227.4元。另外，小米 （01810） 跌0.9%，低見17.64元。

【09︰31】騰訊 （00700） 跌0.5%，低見503元；滙豐 （00005） 跌1.2%，低見33.7元；中移動 （00941） 跌2.1%，低見57.6元；港交所 （00388） 跌0.9%，低見369元；友邦 （01299） 倒跌2.1%，低見72.6元。

【09︰30】港股開市後跌幅擴大至300點，報24858點，跌320點。

【09︰27】恒大健康   （00708） 挫半成，開報30元。證監會最新公布，查訊恒大健康股權分布，顯示恒大健康於8月5日，有18名股東合共持有約17.12億萬股或19.83%，連同由主要股東持有的64.79億股或74.99%，19名股東已佔總股本94.82%，換言之，恒大健康街貨量僅4.47億股或5.18%由其他投資者持有。

【恒大汽車】證監會警告恒大健康股權高度集中　19股東持94.82%股權

【09︰25】期指跌幅擴大，跌約300點，至24826點，低水逾200點。

【09︰24】京東 （09618） 逆市升0.5%，開報279.4元。據外電報道指，京東計劃分拆京東健康集資10億美元（約78億港元），京東健康最快明年於香港上市，目前已委任美林、海通及瑞銀為上市負責行。

【新股IPO】京東健康委任3間投行於香港上市　集資78億元

【09︰22】紐約期金跌逾2%，黃金相關股下跌，招金 （01818） 跌2%；山東黃金 （01787） 跌逾3%；SPDR金ETF （02840） 跌2.1%。

【09︰20】恒生指數開報25055點，跌123點，暫守25000點水平。友邦 （01299） 績後靠穩，股價逆市升0.5%，開報75元。

【09︰17】人民幣中間價報6.9274，下調106點子。

【09︰13】即月期指開報24991點，跌144點或近0.6%。

【09︰03】人行開展1600億元人民幣逆回購操作，因有1500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08︰42】恒指黑期跌約177點，25061點；道指期貨續跌60點，報27572點。

【08︰30】阿里巴巴  （09988） 收市後放榜，綜合彭博數據，市場預測阿里巴巴上季（4至6月，財年首季）收入按年增長29%至1,481億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤則按年升17%至362億元。

【08︰25】字節跳動遭要求拆售抖音海外版TikTok美國業務，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，總統特朗普希望在字節跳動出售TikTok美國業務時，阻止中國分到相關收益。

【TikTok拆骨】庫德洛：特朗普想阻止中國從出售TikTok中分到收益

【07︰30】友邦  （01299）  公布截至6月底止半年業績，新業務價值跌37%至14.1億美元，中期息增5%，每股派35港仙。

【藍籌業績】友邦上半年新業務價值跌37%　中期息35仙增5%

【07︰30】道指早段曾升142點，收報27692點，跌85點或0.3%；標指收報3374點，跌14點或0.4%；納指收報11146點，跌64點或0.6%。

港股ADR收報25032點，跌146點或0.6%。恒指夜期跌20點，收報25115點，低水64點。

道指跌85點港股ADR跌146點　紐約期金跌2.1%

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責任編輯︰梁浩碩

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