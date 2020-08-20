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【港股市況】恒指黑期跌約177點　道指期貨續跌60點（不斷更新）

即市財經 09:03 2020/08/20

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【港股市況】恒指黑期跌約177點　道指期貨續跌60點（不斷更新）

美股下跌，聯儲局公布7月會議紀要，委員新冠肺炎疫情下的經濟前景並未樂觀，美股轉跌，道指跌85點，港股料跟隨低開，大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開146點，恒指料開報25032點，試25000點水平支持。

焦點新聞︰

【港區國安法】美通知港府停止3項雙邊協議 涉逃犯移交及船運課稅寬免

【阿里巴巴業績】阿里巴巴收市後放榜 上季收入料按年增3成

即市走勢︰

【09︰03】人行開展1600億元人民幣逆回購操作，因有1500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08︰42】恒指黑期跌約177點，25061點；道指期貨續跌60點，報27572點。

【08︰30】阿里巴巴  （09988） 收市後放榜，綜合彭博數據，市場預測阿里巴巴上季（4至6月，財年首季）收入按年增長29%至1,481億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤則按年升17%至362億元。

【08︰25】字節跳動遭要求拆售抖音海外版TikTok美國業務，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，總統特朗普希望在字節跳動出售TikTok美國業務時，阻止中國分到相關收益。

【TikTok拆骨】庫德洛：特朗普想阻止中國從出售TikTok中分到收益

【07︰30】友邦  （01299）  公布截至6月底止半年業績，新業務價值跌37%至14.1億美元，中期息增5%，每股派35港仙。

【藍籌業績】友邦上半年新業務價值跌37%　中期息35仙增5%

【07︰30】道指早段曾升142點，收報27692點，跌85點或0.3%；標指收報3374點，跌14點或0.4%；納指收報11146點，跌64點或0.6%。

港股ADR收報25032點，跌146點或0.6%。恒指夜期跌20點，收報25115點，低水64點。

道指跌85點港股ADR跌146點　紐約期金跌2.1%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 友邦保險（01299） 阿里巴巴－SW（09988） ADR 期貨 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數

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