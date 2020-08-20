【疫情焦點】全球累計逾2260萬確診　美國累計569萬

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【紐元走勢】新西蘭央行：考慮首次實施負利率
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月20日早上8時25分，全球累計22,601,403宗新冠肺炎確診病例，較上日增加152,966宗。累計790,275死亡個案，較上日增加3,656宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|35,476
|5,699,172
|176,303
|意大利
|0
|255,278
|35,412
|西班牙
|3,715
|387,985
|28,797
|法國
|0
|256,534
|30,468
|德國
|1,163
|229,706
|9,314
|中國
|4
|84,895
|4,634
|香港
|0
|4,587（確診/疑似）
|72
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩