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【疫情焦點】全球累計逾2260萬確診　美國累計569萬

即市財經 08:31 2020/08/20

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【疫情焦點】全球累計逾2260萬確診　美國累計569萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月20日早上8時25分，全球累計22,601,403宗新冠肺炎確診病例，較上日增加152,966宗。累計790,275死亡個案，較上日增加3,656宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 35,476 5,699,172 176,303
意大利 0 255,278 35,412
西班牙 3,715 387,985 28,797
法國 0 256,534 30,468
德國 1,163 229,706 9,314
中國 4 84,895 4,634
香港 0 4,587（確診/疑似） 72

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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