【港股追蹤】雅生活上半年多賺4成　但毛利率卻大跌？

物管股多得今年環球出現疫情，資金避險需求加劇，非周期性類及風險較低的股份買少見少，致令行業股價年內水漲船高，當中投資者焦點普遍放在雅生活服務（03319）及碧桂園服務（06098）兩隻較早上市，又有強勁盈利基礎的龍頭股份身上，前者昨晚（19日）公布上半年業績，收入及純利一如預期有顯著增長。

集團公布，截至今年6月底止，上半年收入超過40億元（人民幣，下同），按年大增78.5%；期內純利7.58億元，同比增長40%。以業務分部拆分的話，物業管理服務收入同比急增超過1.1倍，至26.2億元；外延增值服務則按年增長18.8%，至9.6億元；業主增值服務收入亦按年有逾1倍的按年增幅，至4.2億元

上半年公司在管面積及合約面積（不含諮詢顧問及參股公司面積）分別為3.53億平方米及4.91億平方米。其中來自雅居樂集團和綠地控股的合約面積，較去年底分別增長1.4%及20.7%，現時佔總合約面積25.7%。其餘74.3%為第三方的合約面積。

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要留意的是，集團上半年毛利率為31.9%，同比下降5.1個百分點，就算剔除股權合作企業帶來無形資產攤銷影響的核心毛利率，亦只有33.1%。當中物管服務按年跌4.7個百分點，至21.9%，公司解釋是由於股權合作企業採取市場化發展戰略，其毛利水平為市場水平。相信這也是令整體毛利率下跌的主要原因，值得存記。

集團去年每股盈利0.92元，若以上半年純利增長達40%推測，現價今年市盈率（PE）約33倍。以往大家可能會覺得估值偏貴，但今年環球經濟走弱，計及風險因素的話，三十多倍PE未算太誇張，相信業績公布後，仍會有資金流入炒作。