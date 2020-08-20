▲ 【TikTok拆骨】庫德洛：特朗普想阻止中國從出售TikTok中分到收益

字節跳動遭要求拆售抖音海外版TikTok美國業務，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，總統特朗普希望在字節跳動出售TikTok美國業務時，阻止中國分到相關收益。

庫德洛表示，特朗普要求美國財政部可在TikTok交易中獲得分成，承認此舉不尋常，但表示總統在這些問題上有他自己的的想法。他稱，不知道財政部會否因此而獲利，但認為特朗普是想阻止中國從出售TikTok中取得收益。

特朗普早前表示，如果TikTok成功交易，交易的一大部分金額應撥入財政部，因交易是由美國促成，關係就像業主和租客，若沒有租約，租客則一無所有，所以要支付所謂的鑰匙費（key money）或付點甚麼。

自美國要求出售TikTok美國業務後，多間巨擘都傳出有意收購，包括微軟（Microsoft）、Facebook、Twitter、甲骨文（Oracle ）等，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。

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責任編輯︰梁浩碩