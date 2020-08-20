▲ 道指跌85點港股ADR跌146點 紐約期金跌2.1%

道指跌85點

美股下跌，聯儲局公布7月會議紀要，委員新冠肺炎疫情下的經濟前景並未樂觀，美股轉跌，道指早段曾升142點，收報27692點，跌85點或0.3%；標指收報3374點，跌14點或0.4%；納指收報11146點，跌64點或0.6%。

港股ADR跌146點

港股ADR收報25032點，跌146點或0.6%。恒指夜期跌20點，收報25115點，低水64點。

油價個別發展

美國上周原油庫存減少163萬桶，市場仍憂慮需求疲弱，原油價格個別發展，紐約期油收報42.93美元，升4美仙。布蘭特期油收報45.37美元，跌9美仙。

美滙指數升0.8%

聯儲局的7月會議紀要並未如市場未調升通脹目標，美滙指數升0.8%，報93。歐元兌美元報118.48；美元兌日圓報106.06。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金跌2.1%

美元上升，金價下挫，紐約期金收報1970.3美元，跌42.8美元或2.1%。現貨金於1932美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩