  • 27°C
香港時間 : 2020820日 (四) 07:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【藍籌業績】友邦上半年新業務價值跌37%　中期息35仙增5%

即市財經 06:56 2020/08/20

分享：

友邦加派中期息，並指各地疫情限制逐步放寬，各地市場新業務價值錄得非常強勁的按月增長。

友邦 （01299） 公布截至6月底止半年業績，新業務價值跌37%至14.1億美元，因為遏制傳播新冠肺炎疫情，影響保險銷售；年化新保費跌24%至25.79億美元，友邦指出，年化新保費在5月已有增長，6月更實現非常強勁的雙位數按月增長。中期息增5%，每股派35港仙。

市場預期友邦上半年新業務價值會倒退3成，友邦業績大致與市場預期相近。

新業務表現：

• 新業務價值下跌37%至14.10億美元

• 年化新保費下跌24%至25.79億美元

• 新業務價值利潤率減少11.1個百分點至54.4%

營運溢利：
• 稅後營運溢利上升5%至29.33億美元

• 內涵價值營運溢利減少13%至38.78億美元

現金流及資本實力：
• 期內產生的基本自由盈餘為30.49億美元，上升11%

• 自由盈餘為118億美元

• 內涵價值權益為614億美元，較2019年12月31日下降3%

• 股東分配權益為433億美元，較2019年12月31日上升2%

• 按香港保險業條例基準計算，友邦保險有限公司（AIA Co.）的償付能力充足率為328%

中期股息：

• 中期股息上升5%至每股35.00港仙

友邦保險首席執行官兼總裁李源祥首次在業績報告稱，遏制傳播措施對新業務銷售造成最大影響，新業務價值下降37%。盈利及現金流產生繼續受惠於龐大的有效保單業務的質素，支持稅後營運溢利增加5%，及期內產生的基本自由盈餘增長11%。儘管資本市場經歷前所未見的情況，友邦保險的財務狀況仍然強韌，AIA Co.的償付能力充足率強勁，為328%。

李源祥指，友邦保險香港業務的新業務價值跌68%，主要由於自2月初以來對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定的影響。中港以外市場，第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的新業務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在5月和6月放寬，當地銷售出現復甦跡象，包括香港業務的本地客戶群。

記者：譚志偉

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

相關文章：

友邦香港：醫保產品銷售已回復正軌 7月下旬經沙盒銷售保單急增

【MDRT】友邦香港百萬圓桌排名躍升全球首位　以62人拋離保誠香港

香港股票 業績公布 友邦保險（01299） 新業務價值

上一篇文章

道指跌85點港股ADR跌146點　紐約期金跌2.1%

下一篇文章

【美股焦點】NVIDIA次季收入破紀錄　數據中心業務大爆發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）