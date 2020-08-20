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【友邦業績】友邦上半年新業務價值跌37%遜預期 管理層對下半年銷售感樂觀（第三版）

即市財經 14:32 2020/08/20

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友邦加派中期息，並指各地疫情限制逐步放寬，各地市場新業務價值錄得非常強勁的按月增長。

友邦 （01299） 公布截至6月底止半年業績，新業務價值跌37%至14.1億美元，因為遏制傳播新冠肺炎疫情，影響保險銷售。友邦年化新保費跌24%至25.79億美元，友邦指出，年化新保費在5月已有增長，6月更實現非常強勁的雙位數按月增長。友邦中期息增5%，每股派35港仙。友邦區域首席執行宫及集團首席分銷總監黎以諾（William Lisle）未有預測下半年銷售情況，僅表示 6、7月已錄得強勁復甦，對前景感到樂觀。

友邦區域首席執行官陳榮聲則表示，上半年缺少內地客來港投保影響香港區表現，但本地市場仍有巨大保障缺口，相信長遠結構性增長仍然穩健。他又指，一旦跨境限制措施放寬，內地客將繼續來港投資。

被問到中國市場發展計劃時，首席執行官兼總裁李源祥稱隨著「分改子」完成，集團可以將業務拓展至其他省份，機會巨大。集團在擴展業務時會以審慎的模式進行。

友邦開市微升0.5%，報75元，其後股價轉跌，友邦半日跌4.6%，中午收報71.2元，成交11.6億元，為半日跌幅最大藍籌。

市場預期友邦上半年新業務價值會倒退3成，惟業績顯示其下跌37%，遜於市場預期。

新業務表現：

• 新業務價值下跌37%至14.10億美元

• 年化新保費下跌24%至25.79億美元

• 新業務價值利潤率減少11.1個百分點至54.4%

營運溢利：
• 稅後營運溢利上升5%至29.33億美元

• 內涵價值營運溢利減少13%至38.78億美元

中期股息：

• 中期股息上升5%至每股35.00港仙

李源祥指，友邦保險香港業務的新業務價值跌68%，主要由於自2月初以來對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定的影響。中港以外市場，第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的新業務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在5月和6月放寬，當地銷售出現復甦跡象，包括香港業務的本地客戶群。

（第二版更新股價表現；第三版更新管理層言論）

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