【友邦業績】友邦上半年新業務價值跌37%、增中期息至35仙　股價轉跌逾2%（第二版）

▲ 友邦加派中期息，並指各地疫情限制逐步放寬，各地市場新業務價值錄得非常強勁的按月增長。

友邦 （01299） 公布截至6月底止半年業績，新業務價值跌37%至14.1億美元，因為遏制傳播新冠肺炎疫情，影響保險銷售。友邦年化新保費跌24%至25.79億美元，友邦指出，年化新保費在5月已有增長，6月更實現非常強勁的雙位數按月增長。友邦中期息增5%，每股派35港仙。

友邦開市微升0.5%，報75元。至早上9時45分，友邦股價跌逾2%，最新報72.85元，成交額3.74億元。

市場預期友邦上半年新業務價值會倒退3成，友邦業績大致與市場預期相近。

新業務表現：

• 新業務價值下跌37%至14.10億美元

• 年化新保費下跌24%至25.79億美元

• 新業務價值利潤率減少11.1個百分點至54.4%

營運溢利：

• 稅後營運溢利上升5%至29.33億美元

• 內涵價值營運溢利減少13%至38.78億美元

現金流及資本實力：

• 期內產生的基本自由盈餘為30.49億美元，上升11%

• 自由盈餘為118億美元

• 內涵價值權益為614億美元，較2019年12月31日下降3%

• 股東分配權益為433億美元，較2019年12月31日上升2%

• 按香港保險業條例基準計算，友邦保險有限公司（AIA Co.）的償付能力充足率為328%

中期股息：

• 中期股息上升5%至每股35.00港仙

友邦保險首席執行官兼總裁李源祥首次在業績報告稱，遏制傳播措施對新業務銷售造成最大影響，新業務價值下降37%。盈利及現金流產生繼續受惠於龐大的有效保單業務的質素，支持稅後營運溢利增加5%，及期內產生的基本自由盈餘增長11%。儘管資本市場經歷前所未見的情況，友邦保險的財務狀況仍然強韌，AIA Co.的償付能力充足率強勁，為328%。

李源祥指，友邦保險香港業務的新業務價值跌68%，主要由於自2月初以來對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定的影響。中港以外市場，第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的新業務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在5月和6月放寬，當地銷售出現復甦跡象，包括香港業務的本地客戶群。

（第二版更新股價表現）

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記者：譚志偉

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