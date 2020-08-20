【美股焦點】NVIDIA次季收入破紀錄　數據中心業務大爆發

▲ NVIDIA雖然公布業績後股價微跌，但數據中心業務強勁，為市場焦點。

NVIDIA顯示器公司公布截至7月26日止的第二季季績，收入達到破紀錄的38.7億美元，按年增長50%，多於預期的36.8億美元；每股盈利0.99美元，按年增10%，但按季跌33%；每股經調整盈利2.18美元，按年增76%，按季亦增21%，多於預期的1.97美元。每股派息0.16美元，9月2日除淨。業績於收市後公布，股價於收市後跌1%。

NVIDIA毛利率58.8%，按年跌100點子（100點子等於1%），按季跌630點子。淨利潤6.22億美元，按年升13%，按季跌32%。經調整純利13.66億美元，按年升79%，按季升22%。

以業務分類，第二季數據中心業務收入17.5億美元，按季升54%；遊戲業務收入16.5億美元，按季升24%；專業視覺業務收入2.03億美元，按季跌34%，汽車業務收入1.11億元，按季跌28%。

NVIDIA CEO黃仁勳指，預期下半年遊戲業務繼續強勁，並成為最佳的半年，因微軟及SONY推出新主機。NVIDIA亦將會量產第一款以Ampere建構的顯示卡，並用於數據中心A100，Ampere遊戲用的顯示卡將接着之後推出，9月1日將舉辦虛擬活動作介紹。

數據中心業務已包括Mellanox的貢獻，NVIDIA於上季完成歷來最大的71.3億美元收購後，Mellanox即已貢獻NVIDIA總收入的14%，令NVIDIA數據中心業務季度收入首次超越10億美元。NVIDIA正在力谷數據中心業務，減少對遊戲業務的依賴，產品繼續供應亞馬遜等雲業務巨企。

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記者：譚志偉

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