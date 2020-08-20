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【港區國安法】美國停止3項香港雙邊協議　涉逃犯移交及船運課稅寬免

即市財經 09:32 2020/08/20

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港區國安法實施後，美國取消與香港的雙邊協議。

美國國務院最新發聲明指，已於8月19日通知香港政府，暫停或終止了三項雙邊協議。 這些協議包括移交逃犯，移交被判刑犯人以及對國際航運經營利得稅的豁免。據港府資料，在國際海運業務獲豁免利得稅協議下，香港船公司可保留大部分的業務收入。

新西蘭、澳洲、加拿大和英國都已宣布，暫停與香港引渡協議，連同美國最新正式聲明，「五眼聯盟」全數取消與港相關協議。

目前香港與多家國家訂立雙邊協議，寬免由國際海運業務所引致的雙重徵稅的安排。這項安排能減少香港及其貿易伙伴的海運公司的總稅務負擔，從而改善的國際競爭力，以及加強香港作為國際海運中心的地位。

簡而言之，取消國際航運利得稅的豁免後，從事來往香港與美國貿易的船東，有機會面臨雙重課稅。

美國國務院指，上述舉動是總統特朗普在香港正常化的行政命令（Executive Order on Hong Kong Normalization）提出了一系列舉措，包括中止和取消對香港的優惠待遇。

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記者：譚志偉

經濟 港區國安法 香港 美國 美國國務院
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