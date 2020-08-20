【油價走勢】沙特預計第四季石油需求恢復至疫情前97% 油價跌幅收窄

▲ 沙特認為石油市場恢復進度良好。

沙特阿拉伯能源大臣Abdulaziz bin Salman表示，石油市場恢復的跡象令人鼓舞，預計第四季度原油需求將恢復至新冠肺炎大流行前水平的97%。紐油期油跌幅收窄，最新報每桶42.82美元跌0.16%；布蘭特期油跌0.4%；報45.28美元。

他表示，復甦的速度和一致程度仍不確定，因此OPEC+（石油輸出國組織及俄羅斯等產油國）成員國繼續實施原油減產的努力。他又表示，如有必要，減產措施可以由現時延長至2022年4月以後。

目前各國原油減產的履約程度平均為97%，高過此前任何一段時間。而重要的是，超過產量目標的國家到9月底必須充分彌補其減產的不足。

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編輯︰侯景成