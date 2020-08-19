【美股焦點】聯儲局會議紀要即將出爐 通脹目標成焦點

▲ 聯儲局會議紀要備受市場關注。

美國聯儲局即將公布上一次 聯邦公開市場委員會（ FOMC ）會議紀要，外界主要將焦點落在兩方面，包括 (1)是聯儲局 何時完成政策評估(2)會否調整長期通脹目標，並引入對稱性通脹指標。

據此前外媒消息，聯儲局最早可能在9月份完成政策評估，而評估進展很可能會在7月份的會議紀要中提及。自從聯儲局2012年發布長期目標以來，通貨膨脹一直低於聯儲規定的2％的長期通脹率。外界亦關注聯儲局會否進一步調整通脹目標。

布魯金斯學會分析指出，這份萬眾期待的評估報告，將揭示全球金融危機以來市場發生的各種亂象，並剖析美聯儲政策對市場造成的全方位影響。

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編輯︰侯景成