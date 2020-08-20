【美股焦點】聯儲局會議紀要出爐 憂疫情對經濟構成重大風險

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【美股市況】儲局公布會議紀錄後 美滙指數升0.7% 金價急挫50美元 美股轉跌（不斷更新）
美國聯儲局公布7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要。據會議紀要，FOMC成員認為，持續疫情危機將在短期內嚴重影響經濟活動，就業及通脹，並在中期對經濟前景構成相當大的風險。
FOMC成員希望將當前的隔夜聯邦基金基準利利率保持在0至0.25％的範圍內，直到確信經濟渡過危機。FOMC成員們表示，除了對經濟整體增長擔憂外，亦在會議上提到對金融體系面臨風險的憂慮。
儘管聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和其他美聯儲官員曾多次表示，銀行及相關機構的狀況總體良好。但FOMC成員在會議上表示，擔心如果疫情繼續蔓延，並且未來的「更為不利」的局面發生，金融系統的穩定性狀況是否會改變。
會議紀要又提到，FOMC成員看到了消費支出的大幅反彈，但企業的營運改善卻不大。整體而言，短期內疫情帶來的負面因素將會抵消通脹壓力，令通脹水平低於2%的目標。
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編輯︰侯景成