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【美股焦點】聯儲局會議紀要出爐 憂疫情對經濟構成重大風險

即市財經 02:24 2020/08/20

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聯儲局會議紀要備受市場關注。

美國聯儲局公布7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要。據會議紀要，FOMC成員認為，持續疫情危機將在短期內嚴重影響經濟活動，就業及通脹，並在中期對經濟前景構成相當大的風險。

FOMC成員希望將當前的隔夜聯邦基金基準利利率保持在0至0.25％的範圍內，直到確信經濟渡過危機。FOMC成員們表示，除了對經濟整體增長擔憂外，亦在會議上提到對金融體系面臨風險的憂慮。 

儘管聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和其他美聯儲官員曾多次表示，銀行及相關機構的狀況總體良好。但FOMC成員在會議上表示，擔心如果疫情繼續蔓延，並且未來的「更為不利」的局面發生，金融系統的穩定性狀況是否會改變。

會議紀要又提到，FOMC成員看到了消費支出的大幅反彈，但企業的營運改善卻不大。整體而言，短期內疫情帶來的負面因素將會抵消通脹壓力，令通脹水平低於2%的目標。

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編輯︰侯景成

經濟 美股 美國 美國聯儲局

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