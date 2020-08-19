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【美股焦點】兩年翻倍　蘋果市值突破兩萬億美元

股樓投資 23:25 2020/08/19

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蘋果周三開市報捷，現時升5.7美元或1.23%至468.22美元，現時市值已達到2萬億，是美國乃至全球首球市值突破兩萬億的企業。

蘋果市值在2018年8月首次突破萬億，但仍非市值最大的企業，去年全球最大石油公司沙特阿美上市，一度成為全球市值最大的上市公司，但蘋果市值在兩年間已成功翻倍，成為全球市值最大的公司。

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業績推動股價自然是令蘋果市值水漲船高的最重要原因。蘋果早前公布上季業績，在全球各地封城下，iPhone銷量竟重拾增長，連同服務收入也同步上揚，與其他受惠疫情的科技股相比，蘋果業績可謂大出市場所料。

管理層早前公布，未來蘋果股份將會「一拆四」，意味入場門檻將會更低，市場估計會進一步推升股價。但另一派人士認為，蘋果預測市盈率高達35.74倍，與過去平均低於20倍相比，估值已非常高昂，而且增長也不及其他受惠疫情的科技股，後市未必一帆風順。

至於另外數個FAANGs（Facebook、Amazon、Alphabet、Netflix及Apple）的成員，只有Amazon及Google母公司Alphabet突破萬億美元，現時兩者市值分別為1.65萬億美元及1.06萬億美元；Facebook市值則為7560億美元，而Netflix市值只有2158億美元。

撰文 : 林展鋒

美股 ETF 美元 美國 Facebook Google Alphabet Apple Amazon Netflix

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